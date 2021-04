Am Dienstag, den 06.04.2021 gegen 20:45 Uhr kam es im Hammerweg in Andernach zu einer Verkehrsunfallflucht.



Hierbei befuhr das unfallflüchtige Fahrzeug vom Schillerring kommend den Hammerweg und touchierte auf Höhe der Hausnummer 3 ein ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug. Anschließend entfernte sich dieser unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den von ihm entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Das flüchtige Fahrzeug dürfte an der rechten Fahrzeugseite erheblich beschädigt sein.



Hinweise bitte an die Polizei Andernach.



