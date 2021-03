Zell

Verkehrsunfallflucht

Am Vormittag des 29.03.2021 zwischen 10:00 und 10:30 Uhr wurde ein in einer Parkbucht an der Moselpromenade in Zell, gegenüber Anwesen Balduinstraße 51, abgestellter schwarzer PKW Mercedes GLA möglicherweise beim Ein- oder Ausparken durch ein anderes Fahrzeug beschädigt.