PRESSEDIENST ------------------------------------------------------------ POLIZEIINSPEKTION PRÜM ------------------------------------------------------------ Prüm, 27. Februar 2021 ------------------------------------------------------------ Pronsfeld (ots) – Am Samstag, den 27.02.2021, ereignete sich in den Morgenstunden um ca. 01:35 Uhr ein Verkehrsunfall in Pronsfeld, Pittenbacher Straße.

Der bislang unbekannte PKW Fahrer befuhr die Pittenbacher Straße aus Richtung Lünebach kommend in Fahrtrichtung Prüm. In einer dortigen Linkskurve kommt er nach links von der Fahrbahn ab und stößt mit einer Mauer zusammen. Anschließend entfernt er sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang und/oder zum PKW sowie dessen Fahrer machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm unter der 06551/942-0 oder per E-Mail: pipruem.dgl@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.



