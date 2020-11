Ein flüchtiger Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs hat in Daun, Prümer Straße, in Höhe der Baustelle der Mehrfamilienhäuser, in dem Zeitraum vom Mo. 02.11.2020, 16:00 Uhr bis 17:00 Uhr, vermutlich beim Wenden den gegenüber der Baustelle befindlichen Grundstückszaun beschädigt und ist anschließend weggefahren, ohne sich als Verursacher des Schadens zu melden.

Daun (ots). Ein flüchtiger Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs hat in Daun, Prümer Straße, in Höhe der Baustelle der Mehrfamilienhäuser, in dem Zeitraum vom Mo., 02.11.2020, 16:00 Uhr bis 17:00 Uhr, vermutlich beim Wenden den gegenüber der Baustelle befindlichen Grundstückszaun beschädigt und ist anschließend weggefahren, ohne sich als Verursacher des Schadens zu melden. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Daun, Tel.: 06592-96260.



