Löf (ots). Gesucht wird ein unfallflüchtiges Fahrzeug, durch das in der Nacht von Freitag, 16.10., auf Samstag 17,10., ein in Löf, Bergstraße, am rechten Fahrbahnrand abgestellter Pkw Volvo beschädigt wurde. Dieser dürfte durch ein die Bergstraße in Richtung Mosel abwärts fahrendes Fahrzeug seitlich gestreift worden sein. Der Fahrzeugführer entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeiwache Brodenbach unter 02605 98021510



