Platten

Verkehrsunfallflucht

In der Nacht vom Samstag, 03.10.2020 auf Sonntag, 04.10.2020, im Zeitraum von 20:00 Uhr bis 9:45 Uhr, kam es in der in der Weinbergstraße in Platten zu einem Verkehrsunfall zwischen einem unbekannten und einem geparkten Fahrzeug.