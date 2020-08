Wittlich

Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 18.08.2020, im Zeitraum von 13:30 – 17:00 Uhr beschädigte ein bislang Unbekannter einen Toyota Avensis, welcher in Wittlich am Fahrbahnrand der Friedrichstraße in Höhe der Hausnummer 20 abgestellt war.