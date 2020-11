Am 24.11.2020 gegen 08:30Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und Linienbus an der Kreuzung Hauptstraße/Luisenstraße/Siegburger Straße in Bendorf.

Der PKW befuhr die Siegburger Straße und beabsichtigte die Kreuzung in Fahrtrichtung Luisenstraße zu überqueren. Der Linienbus befuhr die Hauptstraße von der Poststraße aus kommend. Im zuvor genannten Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer. Während der Unfallaufnahme gaben beide Unfallbeteiligten an, dass die jeweilige Lichtzeichenanlage „Grün“ gezeigt habe. Im Rahmen des Verkehrsunfalles wurden keine Personen verletzt. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen von etwa 9000EUR.



Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bendorf zu melden.



