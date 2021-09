Verkehrsunfall zwischen einem Schulbus und Pkw mit mehreren leicht verletzten Personen.

Am Morgen des 23.09.2021 kam es um 07:42 Uhr zu einem Unfall auf der L4 zwischen Prümzurlay und Holsthum.

Hierbei kollidierte ein überholender Pkw mit einem entgegenkommenden Schulbus. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden sechs Grundschulkinder im Alter von 6 bis 11 Jahren im Schulbus leicht verletzt. Der Fahrer des Pkw sowie dessen Beifahrer wurden ebenfalls leicht verletzt. Aufgrund der Feststellungen vor Ort wurde gegen den Pkw-Fahrer ein Strafverfahren wegen fahrlässigen Körperverletzung und Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Trier wurde dem Pkw-Fahrer die Fahrerlaubnis vorläufig entzogen, der Führerschein wurde durch die Polizei sichergestellt.

Nach dem Unfall wurde eine noch unbekannte Anzahl von Kinder teilweise noch vor Eintreffen der Polizei von ihren besorgten Eltern an der Unfallstelle abgeholt. Die Polizei bittet die Eltern von eventuell verletzten Kinder sich bei der Polizeiinspektion Bitburg zu melden.



