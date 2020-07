Am Samstag, 25.07. 2020, gegen 20.50 Uhr, befuhr ein 51-jähriger Kleinkraftradfahrer vom Zubringer der L141 auf die B50 in Richtung Autobahn A1. Zeitglich fuhr ein Rettungswagen mit Blaulicht und Eisatzhorn die B50 in Richtung Stadtmitte.

Wittlich (ots). Am Samstag, 25.07.2020, gegen 20.50 Uhr, befuhr ein 51-jähriger Kleinkraftradfahrer vom Zubringer der L141 auf die B50 in Richtung Autobahn A1. Zeitglich fuhr ein Rettungswagen mit Blaulicht und Eisatzhorn die B50 in Richtung Stadtmitte. Hinter dem Rettungswagen fuhr eine Streife der Polizei Wittlich. Mit ausreichendem Abstand bog der Kleinkraftradfahrer vor den Einsatzfahrzeugen ab und stürzte auf der B50. Bei der Unfallaufnahme wurde Alkoholeinwirkung festgestellt, ein Alkoholtest ergab 1,6 Promille. Der Kleinkraftfahrer wurde leicht verletzt, ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.



Rückfragen bitte an:



Thomas Neumann, PHK

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon: 06571/926-0

Fax: 06571/926-150

piwittlich@polizei.rlp.de





Folgen Sie uns auf Twitter https://twitter.com/PolizeiWittlich

Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell