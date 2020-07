Am Sonntag, 26.07. 2020, gegen 01.25 Uhr, befuhr ein 26-jähriger Pkw-Fahrer in Platten, die Lieserstraße (L53) in Richtung B50 / Wittlich.

Platten (ots). Am Sonntag, 26.07.2020, gegen 01.25 Uhr, befuhr ein 26-jähriger Pkw-Fahrer in Platten, die Lieserstraße (L53) in Richtung B50 / Wittlich. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn und Alkoholeinwirkung kam er mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr zwei größere Steine und kollidierte gegen einen Baum. Der Fahrer wurde nicht verletzt. Am Fiat Punto entstand erheblicher Frontschaden, der Schaden wird auf ca. 5.000 EUR geschätzt. Der Pkw wurde durch einen Abschleppdienst geborgen und abgeschleppt. Bei der Unfallaufnahme wurde Alkoholeinwirkung festgestellt, ein Alkoholtest ergab 2,5 Promille. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.



