Am 08.12.2020, gegen 10:20 Uhr, befuhr ein 81-jähriger Mann aus Remagen die B42 in Vallendar in Fahrtrichtung Koblenz.

In Höhe des dortigen REWE-Markts kam er mit seinem Fahrzeug zuerst nach links von seiner Fahrbahn ab und stieß dort gegen eine ca. 80cm hohe Betonmauer. Auf Grund der Spuren an der Betonmauer dürfte das Fahrzeug dabei ca. 60 cm hoch in der Luft gestanden haben. Anschließend lenkte der Fahrzeugführer das Fahrzeug nach rechts und fuhr über drei Fahrspuren und den Bordstein in eine Böschung hinein. Glücklicherweise kam es zu keinem Zusammenstoß mit anderen Fahrzeugen. Es entstand lediglich ein geringer Sachschaden am Fahrzeug. Der Fahrzeugführer wurde dennoch vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht.



Ersthelfer vor Ort berichteten, dass der Fahrzeugführer sehr verwirrt gewirkt haben soll.



Da es innerhalb von 10 Tagen bereits der zweite Verkehrsunfall des Fahrzeugführers gewesen war, wurde eine Mitteilung an die zuständige Führerscheinstelle gemacht.



Die Polizei Bendorf sucht Zeugen die diesen ungewöhnlichen Unfallhergang mitverfolgt und eventuell sogar dadurch gefährdet wurden.



