Plütscheid (ots). Auf der A60 in Fahrtrichtung Bitburg ca. 2000 Meter vor der Autobahnabfahrt Waxweiler ereignete sich am Samstag den 25.07.2020 gegen 07:45 Uhr ein Verkehrsunfall.



Ein Fahrzeug hatte zuvor eine Holzpalette in der Mitte der Fahrbahn verloren. Ein nachfolgender PKW überfuhr die Palette und schlitzte sich den Reifen auf. Es entstand leichter Sachschaden am Fahrzeug.



Wer Hinweise zum Verursacher, sprich Verlierer der Palette, machen kann, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Prüm zu melden.



Polizeiinspektion Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

Telefon 06551/9420

Telefax 06551/94250

pipruem.dgl@polizei.rlp.de



www.polizei.rlp.de

