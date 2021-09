Verkehrsunfall mit zwei Verletzten Personen auf der L46 im Bereich der Anschlussstelle zur BAB60

Nach ersten Erkenntnissen der Polizeiinspektion Bitburg, befuhr ein 57-jähriger Mann mit seinem PKW die L46 aus Fahrtrichtung Spangdahlem kommend.

Eine 46-jährige Frau beabsichtigte mit ihrem PKW die BAB 60 nach links auf die L46 in Fahrtrichtung Spangdahlem zu verlassen. Hierbei übersah sie den bevorrechtigten PKW des anderen Verkehrsunfallbeteiligten.

Die beiden Fahrzeuge kollidierten im Frontbereich und wurden durch den Zusammenstoß total beschädigt, wobei größere Mengen an Betriebsstoffen austraten.

Die 46-jährige Frau wurde nach ersten Erkenntnissen schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Der 57-jährige Mann wurde ebenfalls verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die genaue schwere der Verletzungen steht noch nicht fest, Lebensgefahr besteht jedoch nicht.

Im Einsatz waren zwei RTW, ein Notarzt, die umliegenden Feuerwehren, die Straßenmeisterei Kyllburg und die Polizeiinspektion Bitburg mit zwei Streifenwagen. Weiter unterstützte eine Streifenwagenbesatzung der Security Police der Airbase Spangdahlem bei den Erstmaßnahmen.

Die Polizeiinspektion Bitburg bittet Zeugen, die konkrete Angaben zum Unfallhergang machen können, sich unter der 06561-96850 mit der Polizeiinspektion Bitburg in Verbindung zu setzten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bitburg

Erdorfer Straße 10

54634 Bitburg

06561-96850

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell