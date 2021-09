Verkehrsunfall mit verletzter Person

Am Mittwochabend, gegen 17:55 Uhr, kam es auf der B9 Fahrtrichtung Koblenz zwischen der AS Kettig und AS Mülheim-Kärlich zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person.



Auf Grund einer Baustelle in diesem Bereich kam es dort zu einem Rückstau.



Der Unfallverursacher, ein 34-jähriger Fahrer eines Mercedes Sprinter aus dem Westerwald, realisierte das vor ihm befindliche Stauende zu spät und fuhr auf einen stehenden Seat Ibiza auf. Durch den Aufprall wurde der Ibiza seitlich unter einen LKW geschoben. Im Fahrzeug befand sich nur der Fahrer des Fahrzeugs, ein 27-jähriger Mann aus Bad Ems. Durch den Aufprall wurde der Geschädigte leicht verletzt. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde der Geschädigte in ein Krankenhaus verbracht.



Die B9 musste für ca. 2 Stunden vollgesperrt und der Verkehr an der AS Kettig abgeleitet werden.



Im Laufe der Unfallaufnahme erschien die Lebensgefährtin des Geschädigten vor Ort. Sie fuhr mit einem Taxi auf der B9 in die entgegengesetzte Richtung. Auf Höhe der Unfallstelle angekommen, öffnete die Frau die Fahrzeugtür und beabsichtigte während der Fahrt aus dem Taxi auszusteigen, so dass der Taxifahrer gezwungen war scharf abzubremsen. Hierdurch kam es hinter dem Taxi zu einem Auffahrunfall mit mehreren Beteiligten.



Auch hier musste die Fahrbahn für ca. 30 Minuten vollgesperrt und der Verkehr an der AS Mülheim-Kärlich abgeleitet werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Andernach



Telefon: 02632-921-0

PI Andernach: http://s.rlp.de/Ihy

E-Mail: PIAndernach@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei."





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell