Verkehrsunfall mit verletzter Person

Der 16-jährige Fahrer befuhr mit seinem Leichtkraftrad die L32 aus Richtung Neustraßburg kommend in Fahrtrichtung Seiwerath. Im Verlaufe einer Linkskurve kommt er aus noch ungeklärten Gründen zu Fall und gerät mitsamt des Fahrzeuges unter die Schutzplanke. Nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst vor Ort wurde er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Am Leichtkraftrad entstand geringer Sachschaden.



