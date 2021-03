Verkehrsunfall mit verletzter Person

Am 10.03.2021 ereignete sich um 14:23 Uhr ein Verkehrsunfall auf der L 141, in Höhe der Auffahrt BAB 60, in Fahrtrichtung Bitburg.



Der PKW-Fahrer befuhr die L 141 aus Richtung Salmtal und wollte auf die BAB 60 in Fahrtrichtung Bitburg auffahren.

Hierbei übersah er den in Höhe der BAB-Auffahrt aufgestellten Fahrbahnteiler und fuhr mit seiner linken Fahrzeughälfte auf diesen auf. Aufgrund dessen hob sein Fahrzeug von der Fahrbahn ab und der PKW überschlug sich in der Folge. Nach etwa 200 Metern kam der PKW auf der rechten Fahrbahnseite auf dem Dach zum Liegen.

Der Fahrer des Fahrzeuges wurde hierbei glücklicherweise nur leicht verletzt.



