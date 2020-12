Ein 18-jähriger PKW-Fahrer aus der Verbandsgemeinde Prüm befuhr die L 16 in Fahrtrichtung Schlossheck. Aus noch nicht geklärter Ursache kollidierte der 18-jährige Fahrzeugführer in einer Rechtskurve mit dem Anhänger eines entgegenkommenden Sattelzuges, welcher die L16 in Fahrtrichtung Pronsfeld befuhr. Durch den Aufprall wurde der PKW hinter den LKW geschleudert. Eine 56-jährige PKW-Fahrerin aus der Verbandsgemeinde Prüm, welche hinter dem LKW fuhr, konnte nicht mehr ausweichen und stieß mit dem PKW zusammen. Der 18-jährige PKW-Fahrer wurde in seinem PKW eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Durch den Verkehrsunfall wurde die 56-jährige PKW-Fahrerin leicht verletzt und konnte nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen. Der 18-jährige Fahrzeugführer wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Er wurde ins Krankenhaus Prüm verbracht. Vor Ort waren die Feuerwehren aus Prosnfeld, Prüm und Niederprüm, DRK mit einem Notarzt und drei Rettungswagen, die Straßenmeisterei Prüm und die Polizei Prüm. Zur Klärung der Unfallursache beauftragte die Staatsanwaltschaft Trier einen Gutachter. Ebenso war ein Polizeihubschrauber im Einsatz, der eine fotografische Vermessung der Unfallstelle durchführte. Die L 16 bleibt von der Arla bis zur Einmündung an die B 410 in Richtung Pronsfeld bis zur Beendigung der Gutacherarbeiten und Bergungsarbeiten gesperrt. Lieferverkehr zur Arla kann über Schloßheck noch erfolgen.



