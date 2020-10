Am 14.10.2020, gg. 19.40 Uhr kam es in der Wittlicher Innenstadt im Einmündungsbereich Schloßstraße / Kurfürstenstraße im Bereich des zentralen Omnibusbahnhofs zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Radfahrer.





Unfallursächlich war das Nichtbeachten der Vorfahrt seitens der 37jährigen PKW-Führerin.



Der 54jährige Radfahrer wurde durch den Zusammenstoß verletzt und in der Folge durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.



