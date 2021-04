Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Am 26.04.2021 kam es in Kröv, L58 Ortsausgang in Richtung Wittlich, gegen 18:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem PKW. Der 18-jährige Motorradfahrer wurde durch den Zusammenstoß verletzt und musste ins Krankenhaus Zell eingeliefert werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Zum Unfallzeitpunkt befand sich ein weißer Mercedes Sprinter an der Unfallstelle, dessen Fahrer möglicherweise umfangreiche Angaben zu dem Unfallgeschehen machen kann. Im Einsatz befanden sich ein First Responder, der Rettungsdienst, die Feuerwehr Kröv sowie die Polizei Bernkastel-Kues.

Der Fahrer des Sprinters, sowie Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der

Polizeiinspektion Bernkastel-Kues in Verbindung zu setzen.



