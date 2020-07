Am Freitag, den 24.07. 2020, gegen 16.00 Uhr, wird ein 8-Jähriges Kind auf dem Parkplatz vor der Volksbank in Hachenburg von einem PKW angefahren.

Hachenburg (ots). Am Freitag, den 24.07.2020, gegen 16.00 Uhr, wird ein 8-Jähriges Kind auf dem Parkplatz vor der Volksbank in Hachenburg von einem PKW angefahren. Beim Rückwärtsausparken auf dem besagten Parkplatz übersieht ein PKW-Fahrer das hinter ihm befindliche Kind, so dass dieses vom PKW touchiert wird. Die 8-Jährige wird bei der Fahrzeugberührung leicht verletzt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hachenburg



Telefon: 02662-95580

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell