Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer

Nahe-Radweg Staudernheim – Boos (ots) – Am 25.04.2021 gegen 16.45 Uhr befuhr ein 54jähriger Fahrradfahrer den Nahe-Fahrradweg aus Richtung Staudernheim kommend in Fahrtrichtung Boos.

In Höhe der Kläranlage kam ON 01 aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei Rollsplitt im Bereich einer Linkskurve zu Fall. Der Fahrradfahrer erlitt hierbei Kopfverletzungen, da dieser keinen Fahrradhelm trug. Am Fahrrad entstand leichter Sachschaden. Der Fahrer wurde vom Rettungsdienst versorgt.



Die Polizei empfiehlt in diesem Zusammenhang nochmals, beim Fahrradfahren einen geeigneten und zugelassenen Fahrradhelm zu tragen.



