Am 06.09.2020 wurde in den frühen Morgenstunden der Polizeiinspektion Wittlich ein Verkehrsunfall auf der L 34 zwischen Großlittgen und Eisenschmitt ausgangs einer Linkskurve gemeldet.

Als die Beamten vor Ort waren, stellte sich heraus, dass ein Pkw VW in Fahrtrichtung Eisenschmitt nach links von der Fahrbahn abkam und sich überschlagen hatte. Nach Angaben des Zeugen haben zwei männliche Personen auf dem Fahrzeugholmen des verunfallten Fahrzeugs gesessen. Da beide Personen alkoholisiert waren und keine Angaben zum verantwortlichen Fahrer machten, wurden bei beiden Personen eine Blutprobe entnommen und das Fahrzeug sichergestellt. Die Ermittlungen zum verantwortlichen Fahrzeugführer dauern an.



