Prüm

Verkehrsunfall mit Unfallflucht in Prüm

Am 31.08.2021, in der Zeit zwischen 15.40 – 16.00 h, wurde ein im Stadtgebiet Prüm im Fuhrweg abgestellter PKW durch einen vorbeifahrenden, vermutlich hellen/weißen PKW, an der Fahrerseite beschädigt.