Prüm

Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Am 24.03.2021, gg. 07.30 h, kam es in Jünkerath, Feusdorfer Straße, im Verlauf einer Kurve zu einer Spiegel-Spiegelkollision zwischen 2 PKW, wobei der bergauf in Richtung Feusdorf fahrende PKW im Verlauf der für ihn Linkskurve vermutlich zu weit auf die Gegenfahrbahn geriet.