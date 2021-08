Prüm

Verkehrsunfall mit unerlaubten Entfernen vom Unfallort

Am Mittwoch, den 25.08.2021, zwischen 15:20 Uhr und 16:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Supermarktes (Netto) in der Bahnhofstraße in Prüm zu einer Verkehrsunfallflucht.