Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle

Am 23.07.2021 zwischen 11:30 Uhr und 12:05 Uhr hatte die Geschädigte ihr Fahrzeug auf dem Schotterparkplatz im Bereich der Strohner Straße in Gillenfeld abgestellt.





Ein bisher unbekannter Unfallverursacher stieß mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken gegen das Fahrzeug der Geschädigten, beschädigte dieses an der hinteren Stoßstange und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.



Hinweise zur Tat oder dem möglichen Verursacher werden an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Sven Lehrke, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/96260

Fax: 06592/962650

pidaun@polizei.rlp.de



