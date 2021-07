Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle

Am 12.07.2021 zwischen 12:00 Uhr und 12:30 Uhr hatte eine 23-jährige Geschädigte aus dem Bereich der VG Gerolstein ihr Fahrzeug, einen Audi A1 Sportback im Bereich der Augustinerstraße in Hillesheim abgestellt.





Ein bisher unbekannter Täter hatte im hier genannten Zeitraum vermutlich beim Ein- oder Ausparken mit seinem Fahrzeug das Fahrzeug der Geschädigten touchiert.



Da sich Wischspuren am Fahrzeug der Geschädigten befanden, durfte davon ausgegangen werden, dass er verantwortliche Fahrzeugführer sodann ausstieg, sich den Schaden ansah und im Anschluss entfernte, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.



Hinweise zur Tat oder dem möglichen Verursacher dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 oder die Polizeiwache Gerolstein unter 06591 95260 erbeten werden.



