Hillesheim

Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle

Am 12.05.2021 gegen 18:30 Uhr hatte eine 27-jährige Geschädigte aus der VG Gerolstein ihren Personenkraftwagen, einen Audi A1 auf dem Parkplatz des Hagebaumarktes in der Kölner Straße in Hillesheim abgestellt.