Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle

Am 21.04.2021 zwischen 15:15 Uhr und 16:50 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Personenkraftwagen die Bundesstraße 421 von Oberehe-Stroheich kommend in Richtung Walsdorf-Zilsdorf.





Im Bereich der Einmündung zur Landstraße 68 (zur Ortslage Stroheich) kam der Unfallverursacher aus noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem dort aufgestellten Verkehrszeichen.



Das Fahrzeug des Unfallverursachers dürfte hierdurch im Bereich der Front beschädigt worden sein, worauf die Spuren an der Unfallstelle hinwiesen.



Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.



Anhand von aufgefundenen Fahrzeugteilen ergab sich, dass es sich beim Fahrzeug des Verursachers um einen Audi handeln dürfte.



Hinweise zur Tat oder dem möglichen Verursacher durften an die Polizeiinspektion Daun unter Telefon 06592 96260 erbeten werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Sven Lehrke, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/96260

Fax: 06592/962650

pidaun@polizei.rlp.de



Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell