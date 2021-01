Kelberg

Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle

Am 15.01.2021 gegen 09:30 Uhr befuhr ein 60-jähriger Unfallverursacher aus dem Bereich der VG Gerolstein mit seinem Fahrzeug, einem Personenkraftwagen das Gelände einer Tankstelle an der Bundesstraße 257 in Kelberg.