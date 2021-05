Prüm

Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung

Am 07.05.2021, 10.30 h, kam es in Arzfeld, Bahnhofstraße, zu einem Verkehrsunfall, wobei der Fahrer eines braunen PKW/SUV vom Parkplatz unterhalb der dortigen Metzgerei auf die Bahnhofstraße einfuhr und hierbei die Vorfahrt eines PKW/SUV in weißer Farbe missachtete.