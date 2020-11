Salmtal

Verkehrsunfall mit schwerverletzten Radfahrer

Am Dienstag, 24.11.2020, zwischen 20.00 und 20.25 Uhr befuhr ein 17-jähriger Radfahrer in Salmtal die Straße „Vor den Gruben“ in Fahrtrichtung der Straße „Zum Angelsteg“.