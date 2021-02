Verkehrsunfall mit Schwerverletztem und 2 Leichtverletzen

Prüm (ots). Am 02.02.2021,gg.15:30 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße 265 auf dem Streckenabschnitt zwischen Olzheim/OT Knaufspesch und der Schneifelkreuzung ein schwerer Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Am Unfall beteiligt waren zwei PKWs, welche nahezu frontal aufeinanderprallten. Zum Unfallhergang kann nach ersten Ermittlungen gesagt werden, dass der aus Richtung Prüm kommende PKW im Verlauf einer Rechtskurve vermutlich die Gegenfahrbahn erreichte, weshalb es zur Kollision kam. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Bei dem Unfall wurden eine Person schwer- und zwei Personen leichtverletzt.



Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Streckenabschnitt für zweieinhalb Stunden voll gesperrt. Im Einsatz waren die Feuerwehren Prüm und Olzheim, insgesamt 3 Rettungswagen mit Notarzt, Rettungshubschrauber, Master-Straßenmeisterei Prüm und die Polizei Prüm.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm



Telefon: 06551/9420

pipruem.dgl@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell