Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Hier kam er in einer langgezogenen Kurve augenscheinlich aufgrund eines selbstverschuldeten Fahrfehlers in Schräglage zu Fall.



Das Motorrad rutschte in den angrenzenden Straßengraben und der Fahrzeugführer blieb mittelschwer verletzt auf der Fahrbahn liegen.



Dieser wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht, es bestand glücklicherweise zu keiner Zeit eine lebensgefährliche Verletzung.



Das Motorrad musste vor Ort abgeschleppt werden.



