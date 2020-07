Gem. Bad Kreuznach-Ippesheim (ots) – Am Mittwoch, 22.07. 2020, gegen 15.45 Uhr befuhren ein 76-jähriger Motorradfahrer und ein 19-jähriger PKW-Fahrer die B41 aus Richtung BAB kommend in Richtung Bad Kreuznach.

Gem. Bad Kreuznach-Ippesheim (ots) – Am Mittwoch, 22.07.2020, gegen 15.45 Uhr befuhren ein 76-jähriger Motorradfahrer und ein 19-jähriger PKW-Fahrer die B41 aus Richtung BAB kommend in Richtung Bad Kreuznach. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der PKW-Fahrer kurz vor dem Tunnel Ippesheim die linke Fahrspur und wollte den Motorradfahrer überholen, als dieser plötzlich von der rechten auf die linke Fahrspur wechselte. Es kam zu einer seitlichen Kollision. Der Motorradfahrer stürzte und blieb auf der Fahrbahn liegen. Der PKW-Fahrer fuhr, aufgrund der gefahrenen Geschwindigkeit, zunächst weiter, meldete sich aber kurz danach auf der Dienststelle. Nachfolgende LKW-Fahrer reagierten schnell und sperrten mit ihren Fahrzeugen die beiden Fahrspuren. Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall schwerverletzt; zu den Verletzungen liegen derzeit keine näheren Informationen vor. Der Gesamtschaden wird auf ca. 15.000,-EUR geschätzt. Während der 1-stündigen Unfallaufnahme musste der Verkehr an der Abfahrt Gensingen abgeleitet werden. Erwähnenswert ist, dass eine vorbildliche Rettungsgasse gebildet worden war.



