Verkehrsunfall mit schwerverletztem Kradfahrer

Am Mittwoch, 11.08.2021, gegen 16.15 Uhr, befuhr ein 37-jähriger, französischer Kradfahrer die L 43 von Heidweiler in Richtung Zemmer.



In einer Rechtskurve verlor er auf der durch Regenfälle verschmutzten Fahrbahn die Kontrolle über sein Krad und stürzte.

Der Kradfahrer wurde verletzt und mittels Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht, seine Verletzungen sind nicht lebensbedrohlich.

Im Einsatz war ebenfalls ein Rettungshubschrauber der Luftrettung Luxemburg.

Sein Krad wurde durch einen Abschleppdienst geborgen und abgeschleppt.



