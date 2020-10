Bernkastel-Kues (ots) - PRESSEDIENST ------------------------------------------------------------ Polizeiinspektion Bernkastel-Kues ------------------------------------------------------------ Bernkastel-Kues, den 14.10.2020 ------------------------------------------------------------ Am heutigen Mittwoch, den 14.10.2020 gegen 19:17 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B 53 in Höhe der Alten Brauerei zwischen Bernkastel-Kues und Andel.

Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte ein aus Fahrtrichtung Bernkastel-Kues kommender PKW mit dem Heck eines an oben genannter Örtlichkeit ausparkenden LKW. In Folge des Unfalls wurde die Fahrerin des PKW in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mittels schwerem Gerät befreit werden. Im Einsatz war die Feuerwehr Kues einschließlich Wehrleiter; außerdem das DRK mit zwei Rettungswagen sowie Notarzt und zwei Streifenwagen der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues.



