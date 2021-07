Verkehrsunfall mit schwer verletztem Fahrradfahrer

Am 19.07.2021 um 13:25 Uhr ereignete sich in der Rudolf-Diesel-Straße in Wittlich ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fahrradfahrer.



Der Fahrer des PKW befuhr die Rudolf-Diesel-Straße in Richtung L 141.

Als er nach links in ein Grundstück einbiegen wollte, übersah er den in entgegengesetzter Fahrtrichtung fahrenden Fahrradfahrer.

Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch der Radfahrer mit dem Kopf auf der Windschutzscheibe des PKW aufschlug und schwer verletzt wurde. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde er in das Krankenhaus nach Wittlich verbracht.

Am PKW entstand Sachschaden.

Aufgrund der Tatsache, dass der Fahrradfahrer einen Fahrradhelm trug, konnten vermutlich schlimmere Kopfverletzungen verhindert werden.

