Verkehrsunfall mit Sachschaden und unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle

Die bisherigen Ermittlungen führten bisher nicht zu einem konkreten Tatverdacht gegen eine bestimmte Person, weshalb nun sachdienliche Informationen durch potentielle Zeugen erbeten werden.



Am Unfalltag befuhr eine 21-jährige Geschädigte aus der VG Gerolstein mit ihrem Fahrzeug, einem Personenkraftwagen die Layenstraße in Neroth.



Ihr kam ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit einem schwarzen Personenkraftwagen, vermutlich einem Kombi entgegen.



Aufgrund eines Verstoßes gegen das Rechtsfahrgebot fuhr der Verursacher extrem weit links, was die Geschädigte erkannte und ausweichen musste, was dazu führte, dass sie gegen am Straßenrand abgestellte Mülltonnen fuhr.



Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.



Hinweise zum Verursacher dürfen an die Polizeiwache Gerolstein unter Telefon 06591 95260 erbeten werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Sven Lehrke, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/96260

Fax: 06592/962650

pidaun@polizei.rlp.de



Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell