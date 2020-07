Am 22.07. 20, gegen 12.20h, kollidierten in der Straße „Auf der Schanze“ in Kirn zwei Pkw miteinander.

Kirn (ots). Am 22.07.20, gegen 12.20h, kollidierten in der Straße „Auf der Schanze“ in Kirn zwei Pkw miteinander. Ein Pkw wollte aus einer Parklücke in den fließenden Verkehr einfahren und übersah dabei den von hinten kommenden Pkw des Unfallgegners. Dieser verstieß an der Unfallörtlichkeit jedoch gegen sein Rechtsfahrgebot. Aus diesem Grund wurde gegen beide Fahrzeugführer ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden (gesamt ca.10.000).



