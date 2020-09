Zell-Merl

Verkehrsunfall mit Personenschaden, Mofa-Roller fährt auf PKW auf.

Am 04.09.2020 gegen 14:50 Uhr kam es in Zell-Merl in der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Mofa-Roller und einem PKW, welcher in eine Parklücke einbiegen wollte.