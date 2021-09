Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am 27.09.2021 um 13.57 Uhr kam es auf der B 49 zwischen Brodenbach und Burgen, Höhe der Campinginsel Hatzenport, zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr.

Beteiligt waren ein in Richtung Brodenbach fahrender Sprinter und ein in Gegenrichtung fahrender, mit drei Fahrgästen besetzter Linienbus. Die Unfallursache ist noch ungeklärt, jedenfalls geriet der Sprinter nach links von seiner Fahrbahn auf die Gegenspur. Es kam zum Zusammenstoß, der Linienbus kam dann seinerseits nach rechts von der Fahrbahn ab. Beide Fahrer wurden schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt, ein Fahrgast des Linienbusses erlitt leichte Verletzungen.

Die B 49 musste von 13.57 Uhr bis 15.40 Uhr voll gesperrt werden.



