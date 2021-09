Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am 18.09.2021 befuhr ein 62- und ein 32-jähriger Motorradfahrer aus dem benachbarten Ausland mit ihren Motorrädern die Kreisstraße 28 von Densborn kommend in Richtung Meisburg.





Verkehrsbedingt musste der vorausfahrende 32-Jährige mit seinem Fahrzeug abbremsen, was der unmittelbar dahinterfahrende 62-Jährige zu spät erkannte und aufgrund mangelnden Sicherheitsabstands auf den Vorausfahrenden auffuhr.



Der 62-Jährige stürzte bei geringer Geschwindigkeit mit seinem Fahrzeug und verletzte sich leicht.



Nach kurzer ambulanter Behandlung konnte er seine Fahrt fortsetzen, an beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.



