Verkehrsunfall mit Personenschaden

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 27-jähriger Motorradfahrer aus Mülheim-Kärlich die K96 in Fahrtrichtung L125. Trotz Gegenverkehrs wurde er in einer Linkskurve, auf Höhe des Rolandshofs, von einem dunklen PKW Audi überholt. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, führte der Motorradfahrer eine Gefahrenbremsung. Hierdurch kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und auf der angrenzenden Grünfläche zu Fall. Durch den Sturz verletzte sich der Motorradfahrer an der rechten Schulter. Er wurde zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der unfallverursachende PKW entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Personen, die weitere Angaben zur Sache machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion in Andernach in Verbindung zu setzen.



