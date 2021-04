Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am 22.04.2021 gegen 21:30 Uhr befuhr ein 23-jähriger Fahrzeugführer aus dem Kreis Bernkastel-Wittlich mit seinem Personenkraftwagen die Kreisstraße 14 von Saxler kommend in Richtung Udler.





Hier kreuzte nach Angaben des Fahrzeugführers ein Reh die Fahrbahn.



Der Fahrzeugführer führte eine Ausweichbewegung durch, wodurch das Fahrzeug von der Fahrbahn abkam und sich im Anschluss abseits dieser überschlug.



Sowohl der Fahrzeugführer, als auch sein 19-jähriger Beifahrer wurden verletzt und vorsorglich in umliegende Krankenhäuser zur Beobachtung verbracht.



Am Fahrzeug entstand erheblicher Schaden, so dass dieses nicht mehr fahrbereit war und mittels Abschleppwagen von der Unfallstelle verbracht werden musste.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Sven Lehrke, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/96260

Fax: 06592/962650

pidaun@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell