Daun, B 257 (ots). Am 03.12.2020 gegen 08:50 Uhr befuhr ein 23-jähriger Unfallverursacher aus der Verbandsgemeinde Cochem mit seinem Personenkraftwagen, die Bundesstraße 257 von Darscheid kommend in Fahrtrichtung Daun.





Vor ihm fuhr eine 44-jährige Unfallbeteiligte aus der Verbandsgemeinde Daun mit ihrem Personenkraftwagen. Auf Grund eines sich aktuell ereigneten Wildunfalles auf der entgegengesetzten Fahrbahnseite, musste die 44-Jährige verkehrsbedingt abbremsen.



Der Unfallverursacher nahm den Bremsvorgang zu spät wahr und fuhr der Vorausfahrenden aufgrund mangelnden Sicherheitsabstands auf.



Am Fahrzeug des Unfallverursachers entstand erheblicher Sachschaden im vorderen Bereich.



Das Fahrzeug 44-jährigen Geschädigten wurde im hinteren Bereich des Fahrzeuges im Bereich erheblich beschädigt.



Die 44-jährige Geschädigte wurde auf Grund des heftigen Aufpralls verletzt und musste mittels eines Rettungswagen zur Feststellung der Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht werden.



Die wurde letztlich glücklicherweise nur leicht verletzt.



Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.



Während der Verkehrsunfallaufnahme durch Beamte der Polizeiinspektion Daun war zudem die Straßenmeisterei zur Absicherung und Säuberung der Unfallstelle im Einsatz.



