Argenthal. Altweidelbach (ots) – Am Abend ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der K 53 von Argenthal kommend in FR Altweidelbach.

Dabei wurde eine Person im Fahrzeug eingeklemmt. Die K 53 ist derzeit in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Die Unfallaufnahme dauert an.



