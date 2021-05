Verkehrsunfall mit Motorrad und PKW

Am 21.05.2021 ereignete sich gegen 17:15 Uhr ein Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße in Wengerohr.

Ein 54-Jähriger Motorradfahrer befuhr die Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Wittlich. Ein 22-Jähriger Autofahrer befuhr die Bahnhofstraße in entgegengesetzter Richtung und beabsichtigte, in die Schulstraße abzubiegen. Hierbei übersah der Autofahrer den entgegenkommenden Motorradfahrer, wodurch es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen kam. Der Motorradfahrer kam zu Sturz und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Autofahrer wurde durch den sich öffnenden Airbag ebenfalls leicht verletzt.



An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Beide Personen wurden zwecks weiterer Behandlung ins Krankenhaus gebracht.



Im Einsatz war der Rettungsdienst, der Rettungshubschrauber, sowie eine Streife der Polizei Wittlich.



