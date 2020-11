Aufgrund von Zeugenaussagen wurde der Unfall durch einen Audi-Fahrer verursacht, der an einer unübersichtlichen Stelle zum Überholen einer Kolonne ansetzte.



Als dieser Fahrer merkte, dass der Platz zum Überholen aller vorausfahrender Fahrzeuge, aufgrund mehrerer entgegenkommender Fahrzeuge nicht ausreicht, scherte er wieder nach rechts ein, wobei es zur Kollision mit dem gerade überholten Fahrzeug kam.



Der Fahrer des ersten entgegenkommenden Fahrzeuges konnte noch rechtzeitig, bevor es zur Kollision mit dem Audi kam, bis zum Stillstand abbremsen. Das nachfolgende Fahrzeug kam ebenfalls noch rechtzeitig zum Stehen. Die Fahrerin des dritten entgegenkommenden Fahrzeuges erkannte die Situation allerdings zu spät, so dass sie auf das vor ihr abgebremste Fahrzeug auffuhr.



Durch den Aufprall wurde der Fahrer dieses Autos leicht verletzt.



Sollte es Zeugen geben, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden diese gebeten, sich unter der 06571/926-0 mit der Polizei in Wittlich in Verbindung zu setzen.



